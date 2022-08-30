Карпин вступил в полемику с депутатом Госдумы

Наставник российской сборной Валерий Карпин ответил депутату Роману Терюшкову, который посоветовал Арсену Захаряну не ехать в Англию, дабы не становиться разменной политической монетой в свете нынешней ситуации. Карпин считает, что Захаряну не следует прислушиваться к подобным советчикам, также считает странным определение «предатель» для спортсменов, выступающих за рубежом.

- С Терюшковым и его сомнительными заявлениями уже давно всё понятно. Очень странная позиция. Все наши спортсмены, которые уже находятся в других странах, тоже предатели? Если у Захаряна есть возможность играть в таком солидном чемпионате, тем более в таком молодом возрасте — нужно уезжать, - цитирует Карпина «РБ Спорт».