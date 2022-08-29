Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча седьмого тура РПЛ «Торпедо» – «Краснодар» (1:4).

- «Краснодар» в своём репертуаре. Молодцы, здорово сыграли, победили. Сперцян – лучший игрок матча, два гола забил. Начался выхлоп краснодарской школы. Игра в одни ворота была. Ахметов лучше Стоцкого. «Краснодар» на правильном пути.

Я не думал, что «Торпедо» так легко пропускать будет, там защита вообще нулячая. Когда-то это было знаменитое «Торпедо». Ещё я в матче дублей забивал им за СКА Ростов на торпедовском стадионе. Бородюк недавно ушёл в отставку – его так трясло на скамейке, что он инфаркт мог получил.