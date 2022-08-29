Полузащитник столичного «Локомотива» Максим Петров перешел на правах аренды во владикавказскую «Аланию», выступающую в Первой лиге – втором по силе российском футбольном дивизионе.

Известно, что соглашение Петрова с новой командой действует до конца сезона 2022/2023, сообщает официальный сайт «красно-зеленых».

«Желаем нашему футболисту успехов в новой команде и постоянной игровой практике», - сообщает пресс-служба «железнодорожников».

После семи туров в Первой лиге владикавказцы идут на третьей строчке в турнирной таблице первенства, имея в своем активе 14 очков. Отставание от лидирующего «КАМАЗа» составляет всего три балла.