Маричаль прибыв в Москву для подписания контракта с «Динамо»

Защитник «Насьоналя» Николас Маричаль прилетел в Москву. В ближайшее время он должен подписать контракт с «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».

Столичный клуб согласовал контракт с 21-летний уругвайский оборонцем. Как отмечает Fuerte al Medio, сумма перехода игрока составит четыре миллиона долларов.

Известно, что Маричаль выступает за взрослую команду «Насьоналя» с января 2021 года. В текущем сезоне он провел 33 матча за свой клуб, в которых сумел заработать девять желтых карточек и две красных.

После семи туров национального первенства московское «Динамо» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков, и отставание от первого «Зенита» на четыре балла.