«Торпедо» набрало только одно очко в семи прошедших турах чемпионата России. Команде надо срочно усиливаться, и Илья Геркус, исполняющий обязанности президента клуба, накануне анонсировал подписания новичков.

В сферу интересов «Торпедо» входил защитник Педру Амарал из «Риу Аве». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» от источников, близких к руководству португальского клуба, «Торпедо» направил официальное предложение «Риу Аве» по 25-летнему Амаралу, но оно было отклонено.

В то же время, по нашим данным, в настоящий момент Педру Амарал не хочет переезжать в Россию.