Ларин рассказал, почему бизнесмены боятся создавать частные футбольные клубы в России

Экс-глава академии «Чертаново» Николай Ларин высказался по поводу частного финансирования в современном российском футболе.

«Мне сложно это комментировать, потому что я не знаком с Леонидом Арнольдовичем. Мне сложно сказать, как осуществлялось финансирование «Спартака». То, что сейчас происходит, я не до конца понимаю – я просто не в теме. Помимо Галицкого, у нас есть частный клуб «Акрон» и еще много есть ребят, которые на более низшем уровне финансируют команды. Таких людей много», - отметил Ларин в беседе с «Чемпионатом».

«Просто они боятся создавать команды, потому что понимают, что они дойдут до какого-то определенного уровня, а дальше им придется столкнуться с государственными командами, финансирование которых осуществляется из государственного бюджета, и они не смогут с ними соперничать», - заявил Ларин.