​«Динамо» заработает на аренде Моро - источник

Вслед за «Динамо» о трансфере Николы Моро объявила и «Болонья». Клуб Серии А арендовал 24-летнего полузащитника у московского клуба до конца сезона 2022/2023. По завершению срока аренды «Болонья» будет иметь право выкупить хорвата.

Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, за аренду Николы Моро «Динамо» получит от «Болоньи» 1,5 миллиона евро.

В трёх прошедших турах нового чемпионата Италии «Болонье» удалось набрать только один зачётный балл. В настоящий момент команда готовится к домашнему матчу Серии А против «Салернитаны», который пройдёт в первый день осени.