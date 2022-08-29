Кофрие пошёл на сокращение зарплаты вдвое ради ухода из «Спартака»

В ближайшее время Максимилиано Кофрие сменит «Спартак» на «Клермон». Бельгийский полузащитник сделал выбор в пользу французского клуба, поскольку он хочет регулярно проводить время на футбольном поле.

Согласно данным Metaratings, Кофрие пришлось пойти на серьёзное сокращение заработной платы. Если в «Спартаке» бельгиец пополнял свой бюджет примерно на 900 тысяч евро каждый год, то в «Клермоне» доход Максимилиано уменьшится вдвое. По информации источника, футболист будет зарабатывать около 450 тысяч евро в год.

В сезоне 2022/2023 Максимилиано Кофрие отыграл за «Спартак» только 21 минуту в одном из матчей.