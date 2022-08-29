​Блогер Джарахов, чей рост равен 158 см, может стать вратарём в клубе Медиалиги

Медийная футбольная лига становится всё более и более популярной. Рецепт успеха прост – главным ингредиентом является участие известных личностей, причём не только из мира футбола. В новом сезоне Медиалиги может выступить команда GOATS. Как сообщает телеграм-канал «Медиафутбол», вратарём этого коллектива может стать известный блогер Эльдар Джарахов.

Наверняка Джарахову будет сложно проявить себя в качестве голкипера. Дело не только в отсутствии определённых навыков, но и в низком росте. Согласно открытым источникам, рост Джарахова равен 158 сантиметрам.

Стоит сказать, что несколько команд из Медиалиги в этом сезоне участвуют в Фонбет Кубке России.