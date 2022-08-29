Российский голкипер Никита Хайкин рассказал о преимуществах чемпионата Норвегии, выступая в клубе «Будё-Глимт».

«Чемпионат Норвегии развивается, это мой четвертый сезон здесь. Я увидел большое количество талантов, которые вышли из этого чемпионата, и перешли в более квалифицированные клубы», - заявил футболист в эфире «Матч ТВ».

Никита также отметил, что большинство клубов отдает предпочтение молодым игрокам. «Норвегия – один из ведущих поставщиков талантливой молодежи в ведущие клубы Европы», - отмечает россиянин.

В минувшем сезоне чемпионата Норвегии команда Никиты Хайкина сенсационно выиграла сезон. В этом же чемпионата «Будё-Глимт» идет на второй строчке, уступая «Мольде» 7 очков за 10 туров до конца сезона.