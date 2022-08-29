​Игнатьев и 4 игрока «Спартака» - в сборной тура РПЛ

По итогам седьмого тура Российской премьер-лиги была сформирована символическая сборная по версии «Матч Премьер». В неё ожидаемо попал форвард «Локомотива» Иван Игнатьев, который оформил хет-трик в матче против «Оренбурга». Самое широкое представительство в виртуальной сборной имеет «Спартак», делегировавший четверых игроков.
Полностью символическая сборная выглядит так: Песьяков («Ростов») – Денисов («Спартак»), Литвинов («Спартак»), Родригао («Зенит»), Горшков («Крылья Советов») – Зобнин («Спартак»), Нобоа («Сочи»), Сперцян («Краснодар») – Малком («Зенит»), Промес («Спартак»), Игнатьев («Локомотив»).
Лидером РПЛ после семи туров является «Зенит», набравший 17 очков.
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