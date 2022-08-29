«Матч ТВ» покажет бесплатно только два матча восьмого тура чемпионата России

Телеканал «Матч ТВ» покажет бесплатно лишь два бесплатных матча восьмого тура чемпионата России по футболу. В субботу, 3 сентября, зрители смогут последить за противостоянием «Оренбург» - «Химки».

На следующий день, в воскресенье, 4 сентября, поклонники РПЛ увидят центральную игру тура, в которой сойдутся лицом к лицу московский «Спартак» и питерский «Зенит». Будет не только прямая трансляция матча, но и аналитический разбор прославленных отечественных экспертов.

Все остальные игры, включая южное дерби с участием «Краснодара» и «Сочи», зрители смогут увидеть на платном телеканале «Матч Премьер».