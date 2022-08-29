Терюшков - о Захаряне в «Челси»: «Ехать в Англию - предательство»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на информацию об интересе лондонского «Челси» к полузащитнику сборной России и московского «Динамо» Арсену Захаряну.

«Ехать выступать в Англию - предательство. Вы так не считаете? Странная у вас позиция. Овечкин? Выступать в США, мягко говоря, сейчас не стоит», - заявил политик в эфире программы «Есть тема» на федеральном ТВ.

Ранее в СМИ сообщалось, что «пенсионеры» готовы заплатить за трансфер 19-летнего воспитанника «бело-голубых» 15 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата России Арсен провел шесть матчей, забил один гол и отдал два ассиста.