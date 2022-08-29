Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терюшков - о Захаряне в «Челси»: «Ехать в Англию - предательство»

 
29 Августа 2022 • 12:18 Комментировать

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на информацию об интересе лондонского «Челси» к полузащитнику сборной России и московского «Динамо» Арсену Захаряну.

«Ехать выступать в Англию - предательство. Вы так не считаете? Странная у вас позиция. Овечкин? Выступать в США, мягко говоря, сейчас не стоит», - заявил политик в эфире программы «Есть тема» на федеральном ТВ.

Ранее в СМИ сообщалось, что «пенсионеры» готовы заплатить за трансфер 19-летнего воспитанника «бело-голубых» 15 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата России Арсен провел шесть матчей, забил один гол и отдал два ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Роман Терюшков Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Августа
12:49 · Россия. Премьер-лига
Валуев не согласился с утверждением Терюшкова, что переход Захаряна в «Челси» — это предательство
12:33 · Россия. Премьер-лига
Бышовец считает, что трудные времена для «Локомотива» прошли
12:18 · Россия. Премьер-лига
Терюшков - о Захаряне в «Челси»: «Ехать в Англию - предательство»
12:08 · Россия. Премьер-лига
Турецкий защитник Аксой не перейдёт в ЦСКА
11:36 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян оценил перспективы «Локомотива» в РПЛ
11:29 · Россия. Премьер-лига
Губерниев предложил позвать Бузову в руководство «Спартака» 1
11:23 · Россия. Премьер-лига
Мещеряков: «Игнатьеву нужна стабильность»
11:21 · Кубок России
Макаров оценил группу «Динамо» в Кубке России
11:13 · Россия. Премьер-лига
Самошников готовится к медосмотру в московском клубе
10:54 · Россия. Премьер-лига
Цорн рассказал о своём отношении к Сёмину
10:41 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о восстановлении Клаудиньо
10:40 · Россия. Премьер-лига
Олусегун: «Уверен, что если я приму решение уйти, то смогу сделать это»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона: «Сейчас мы опечалены происходящим в клубе»
10:00 · Россия. Премьер-лига
Представитель Роши: «Завтра днём Виллиан прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Олусегун: «Цель «Краснодара» - стать чемпионом РПЛ»
Все новости
Рекомендуем