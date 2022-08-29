Турецкий защитник Аксой не перейдёт в ЦСКА

Футбольный агент Ченк Мелих Языджи, представляющий интересы защитника турецкого «Аланьяспора» Фатиха Аксоя, высказался о слухах о возможном переходе игрока в московский ЦСКА.

«Этот трансфер вообще невозможен, потому что Фатих один из самых важных игроков в своей команде», - приводит слова агента Sport24.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил за аренду Аксоя 500 тысяч евро. По завершении срока соглашения «армейцы» планировали купить защитника за 2,5 миллиона.

Фатих играет на позиции центрального защитника. В нынешнем сезоне он принял участие в трех поединках.