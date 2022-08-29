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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев предложил позвать Бузову в руководство «Спартака»

 
29 Августа 2022 • 11:29 Комментировать (1)

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, может войти в совет директоров московского клуба.

«Если «Спартак» собирает женский коллектив, то будет Вяльбе, это понятно. Зарема. Например, состав может быть такой: Вяльбе, Волочкова и Бузова. Бузова может серьезно усилить «Спартак», - передает слова комментатора «Спорт-экспресс».

Напомним, что в начале прошлой недели стало известно о смене руководства в «Спартаке». Компания «Лукойл» приобрела 100% акций «красно-белых». Леонид Федун, который является владельцем с 2004 года, покинул «народную команду».

После семи туров Премьер-лиги «красно-белые» набрали 16 очков и занимают второе место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ольга Бузова Дмитрий Губерниев
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29 Августа 2022 в 11:33
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