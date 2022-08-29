Самошников готовится к медосмотру в московском клубе

24-летний защитник казанского «Рубина» Илья Самошников продолжит карьеру в московском «Динамо». Как сообщает «Спорт-экспресс», в ближайшее время футболист пройдет медицинский осмотр в стане «бело-голубых».

В случае успешного прохождения процедуры о переходе Самошникова в стан столичного клуба будет объявлено официально.

Фланговый защитник выступает за «Рубин» с января 2020 года. Его контракт рассчитан до середины 2023 года, а трансферная стоимость составляет три миллиона евро.

В нынешнем сезоне Первой лиги Илья провел шесть матчей, в которых получил две желтые карточки.