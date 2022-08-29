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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самошников готовится к медосмотру в московском клубе

 
29 Августа 2022 • 11:13 Комментировать

24-летний защитник казанского «Рубина» Илья Самошников продолжит карьеру в московском «Динамо». Как сообщает «Спорт-экспресс», в ближайшее время футболист пройдет медицинский осмотр в стане «бело-голубых».

В случае успешного прохождения процедуры о переходе Самошникова в стан столичного клуба будет объявлено официально.

Фланговый защитник выступает за «Рубин» с января 2020 года. Его контракт рассчитан до середины 2023 года, а трансферная стоимость составляет три миллиона евро.

В нынешнем сезоне Первой лиги Илья провел шесть матчей, в которых получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Динамо Москва Илья Самошников Трансферы футбола - лето 2022
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