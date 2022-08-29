Агент рассказал о восстановлении Клаудиньо

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо, рассказал о восстановлении игрока после повреждения, полученного по ходу поединка с грозненским «Ахматом» в четвертом туре Премьер-лиги.

«Он мне сказал, что уже в порядке и травма его не беспокоит. Но лучше уточнить это у клубных врачей», - передает слова представителя футболиста Sport24.

Ранее сообщалось, что на полное восстановление бразильцу понадобится около четырех-пяти недель.

В нынешнем сезоне Клаудиньо принял участие в пяти поединках за «сине-бело-голубых», записав на свой счет один забитый мяч и три ассиста.