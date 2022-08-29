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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал о восстановлении Клаудиньо

 
29 Августа 2022 • 10:41 Комментировать

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо, рассказал о восстановлении игрока после повреждения, полученного по ходу поединка с грозненским «Ахматом» в четвертом туре Премьер-лиги.

«Он мне сказал, что уже в порядке и травма его не беспокоит. Но лучше уточнить это у клубных врачей», - передает слова представителя футболиста Sport24.

Ранее сообщалось, что на полное восстановление бразильцу понадобится около четырех-пяти недель.

В нынешнем сезоне Клаудиньо принял участие в пяти поединках за «сине-бело-голубых», записав на свой счет один забитый мяч и три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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