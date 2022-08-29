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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Цорн озвучил цели «Локомотива» на сезон

 
29 Августа 2022 • 09:46 Комментировать

Футбольный функционер Томас Цорн, занимающий пост спортивного директора московского «Локомотива», рассказал о целях «железнодорожников» в этом сезоне.

«Локомотив» должен стремиться к тому, чтобы бороться за высшие места. Работа идет от недели к неделе. Мы смотрим от матча к матчу, также будем смотреть и в Кубке», - приводит слова спортдира ТАСС.

На групповом этапе Кубка России «Локомотив» встретится с «Пари НН», «Краснодаром» и «Химками».

После семи туров Премьер-лиги «железнодорожники» с девятью очками располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Томас Цорн
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