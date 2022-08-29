Кордоба объяснил, почему остался в «Краснодаре»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба объяснил свое решение остаться в российском клубе. Ранее в СМИ ходили слухи об интересе к колумбийскому нападающему со стороны немецких команд.

«Хорошо себя чувствую в клубе, для меня создали отличные условия. Мои партнеры помогают мне во всем. Поэтому готов продолжать играть за «Краснодар», - передаю слова футболиста «РИА Новости».

29-летний центральный нападающий перешел в краснодарский клуб летом прошлого года. С ним был подписан контракт до середины 2025 года.

В текущем сезоне Премьер-лиги Кордоба сыграл пять матчей и отметился двумя забитыми мячами.