Опытный эквадорский нападающий Фелипе Кайседо продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. 33-летний футболист заключил трудовое соглашение с «Абхой», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Трудовой договор форварда рассчитан до середины следующего года. Ряды команды Кайседо пополнил на правах свободного агента.

Напомним, что Фелипе имеет опыт выступлений в Российской премьер-лиге. Он поиграл за московский «Локомотив» с 2011 по 2014 год.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Дженоа». Он принял участие в десяти матчах, забил гол и отдал три ассиста.