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Экс-форвард «Локомотива» Кайседо уехал играть в Саудовскую Аравию официально

 
29 Августа 2022 • 08:17 Комментировать

Опытный эквадорский нападающий Фелипе Кайседо продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. 33-летний футболист заключил трудовое соглашение с «Абхой», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Трудовой договор форварда рассчитан до середины следующего года. Ряды команды Кайседо пополнил на правах свободного агента.

Напомним, что Фелипе имеет опыт выступлений в Российской премьер-лиге. Он поиграл за московский «Локомотив» с 2011 по 2014 год.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Дженоа». Он принял участие в десяти матчах, забил гол и отдал три ассиста.

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Фелипе Кайседо Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Абха
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