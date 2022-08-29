Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раскрыты финансовые детали переговоров ЦСКА по трансферу Роши

 
29 Августа 2022 • 07:42 Комментировать

Защитник «Портимоненсе» Виллиан Роша переходит в московский ЦСКА. В СМИ появились детали потенциального трансфера игрока в российский клуб.

«Армейцы» готовы заплатить за футболиста два миллиона евро, однако португальская сторона требует на 500 тысяч больше. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Педро Сепульведа.

При этом, как отмечает журналист, сам Виллиан договорился с ЦСКА о подписании трехлетнего трудового соглашения.

В минувшем сезоне Роша принял участие в 32 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Августа
07:48 · Кубок России
Хлусевич оценил жребий «Спартака» в Кубке России
07:42 · Россия. Премьер-лига
Раскрыты финансовые детали переговоров ЦСКА по трансферу Роши
07:36 · Россия. Премьер-лига
Жигулёв: «У меня уже есть новый клуб, это команда РПЛ»
07:24 · Россия. Премьер-лига
Игрока «Спартака» хочет подписать французский клуб
06:43 · Россия. Премьер-лига
Девушка запретила экс-игроку «Марселя» Гонсалесу переходить в «Спартак»
06:30 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита» рассказал, что думает о голкипере Хайкине
06:24 · Россия. Премьер-лига
Жигулёв оценил шансы Сперцяна стать лучшим бомбардиром РПЛ
06:18 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич заявил, что сможет нейтрализовать одного из лидеров «Зенита»
06:12 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Рано говорить о чемпионстве «Зенита», «Спартак» и ЦСКА не отстают»
00:22 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Невнятная игра ЦСКА и «Ростова»
28 Августа
23:50 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Хорошо, что ЦСКА набрал хотя бы очко»
23:41 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Зениту» будет непросто со «Спартаком»
23:31 · Россия. Премьер-лига
Геркус: «Наша игра уже улучшается»
23:22 · Россия. Премьер-лига
Радимов нахваливает игру московского «Спартака»
23:10 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев отметил хет-трик Игнатьева
Все новости
Рекомендуем