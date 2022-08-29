Раскрыты финансовые детали переговоров ЦСКА по трансферу Роши

Защитник «Портимоненсе» Виллиан Роша переходит в московский ЦСКА. В СМИ появились детали потенциального трансфера игрока в российский клуб.

«Армейцы» готовы заплатить за футболиста два миллиона евро, однако португальская сторона требует на 500 тысяч больше. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Педро Сепульведа.

При этом, как отмечает журналист, сам Виллиан договорился с ЦСКА о подписании трехлетнего трудового соглашения.

В минувшем сезоне Роша принял участие в 32 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.