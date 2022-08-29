Жигулёв: «У меня уже есть новый клуб, это команда РПЛ»

Полузащитник Илья Жигулёв, поигравший за «Краснодар», ответил на вопрос о своем новом клубе. На днях сообщалось, что футболист тренируется с «Пари НН».

«У меня уже есть новый клуб, через день-два он официально объявит. Это команда из РПЛ», - передает слова футболиста Metaratings.ru.

Жигулёв является воспитанником академии «Краснодара». За первую команду «быков» хавбек провел 23 поединка.

Последним местом работы 26-летнего полузащитника был «Заглембе». Жигулёв принял участие в 13 матчах чемпионата Польши, в которых отметился одной результативной передачей и получил три желтые карточки.