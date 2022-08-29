Игрока «Спартака» хочет подписать французский клуб

Судя по всему, бельгийский защитник Максимилиано Кофрие покинет московский «Спартак» в текущее трансферное окно. По сообщениям Clermont Newsblog, у 25-летнего исполнителя есть вариант продолжения карьеры во Франции.

Заинтересованность в услугах Максимилиано проявляет «Клермон». Французский клуб готов подписать Кофрие, только пока неизвестно, на каких именно условиях.

Бельгийский футболист присоединился к «красно-белым» летом прошлого года. Защитник подписал контракт на четыре сезона. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Кофрие провел всего один поединок.