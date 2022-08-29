Тренер «Зенита» рассказал, что думает о голкипере Хайкине

Тренер Михаил Бирюков, который занимается подготовкой голкиперов петербургского «Зенит», высказался о российском вратаре Никите Хайкине. В настоящий момент футболист выступает за норвежский клуб «Будё-Глимт».

«Он нашел свою команду. Хотя до этого сколько клубов прошел? И нигде не заиграл. Где‑то был третьим, четвертым. А теперь на своем месте. Рад за него», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что Хайкин защищает цвета норвежского коллектива с марта 2019 года. Вместе со скандинавским клубом вратарь становился дважды чемпионом Норвегии. Его контракт рассчитан до конца текущего года.