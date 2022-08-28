Геркус считает, что Захарян не перейдёт в «Челси»

В последние дни «Динамо» ведёт переговоры с «Челси» по трансферу 19-летнего полузащитника Арсена Захаряна. Илья Геркус, который является исполняющим обязанности президента «Торпедо», считает, что этот трансфер не состоится.

«Захарян не перейдёт в «Челси». По многим причинам. «Динамо» некем будет играть. Кого-нибудь купят? Идите и купите. Как будто они на полочках все стоят», - высказался Геркус, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Арсена Захаряна в 15 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Арсен Захарян провёл в чемпионате России шесть матчей. На счету полузащитника один забитый гол.