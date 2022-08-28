​«Динамо» сохраняет интерес к Гуделю

До закрытия летнего трансферного окна «Динамо» рассчитывает усилить среднюю линию. Как сообщает «Чемпионат», московский клуб сохраняет интерес к сербскому полузащитнику Неманье Гуделю.

Ранее в «Севилье» исключили вариант с продажей Гуделя. По данным источника, такая позиция испанского клуба продиктована его желанием осуществить трансфер на максимально выгодных для себя условиях.

Неманья Гудель играет за «Севилью» с лета 2019 года. С тех пор серб провёл за команду 111 матчей. Результативными действиями игрок не отмечался.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 30-летнего Неманью Гуделя в 4 миллиона евро.