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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» сохраняет интерес к Гуделю

 
28 Августа 2022 • 20:21 Комментировать

До закрытия летнего трансферного окна «Динамо» рассчитывает усилить среднюю линию. Как сообщает «Чемпионат», московский клуб сохраняет интерес к сербскому полузащитнику Неманье Гуделю.

Ранее в «Севилье» исключили вариант с продажей Гуделя. По данным источника, такая позиция испанского клуба продиктована его желанием осуществить трансфер на максимально выгодных для себя условиях.

Неманья Гудель играет за «Севилью» с лета 2019 года. С тех пор серб провёл за команду 111 матчей. Результативными действиями игрок не отмечался.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 30-летнего Неманью Гуделя в 4 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Динамо Москва Неманья Гудель Трансферы футбола - лето 2022
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