Хачатурянц: «Кажется, Федун немного устал»

Ашот Хачатурянц, который недавно оставил пост главы Российской премьер-лиги, отреагировал на уход Леонида Федуна из «Спартака».

Напомним, что все свои акции «Спартака» Леонид Федун продал компании «Лукой». О сделке было объявлено в начале недели.

По словам Хачатурянца, Федун многое сделал для «Спартака», и фанаты должны быть ему благодарны. Экс-глава РПЛ отметил стадион, который появился у клуба благодаря Федуну.

«У меня кроме чувства благодарности никаких других эмоций нет. Мне кажется, что он немного устал. Каждый человек в своей жизни насыщается рано или поздно делом, которым занимается. Наверное, пришло время для каких-то изменений», - высказался Хачатурянц, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе появлялись слухи о том, что именно Ашот Хачатурянц может стать новым управляющим в «Спартаке».