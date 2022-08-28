Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал хет-трик нападающего московского «Локомотива» Ивана Игнатьева в матче седьмого тура РПЛ с «Оренбургом» (5:1).

- Прорвало парня. Видать, пахать стал Ваня на тренировках. Посидел на лавке у Слуцкого, у Осинькина, и судьба ему вернула за то, что он переживал. Ему доверяет в «Локо» немецкий тренер. Он-то начинал нормально в «Краснодаре», а потом у него пошли пиво, водка, папиросы… Но теперь Игнатьев переосмыслил свою жизнь и обратился к футболу. Хет-трик придаст ему психологической уверенности и настроя, теперь он поверит в себя и попрёт вперёд.