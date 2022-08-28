​Соболев: «Не я убрал Николсона из состава «Спартака»

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался по поводу ситуации Шамара Николсона. Ямаец, как известно, на старте нового чемпионата получает мало игрового времени. В последней игре РПЛ против «Факела» Николсон и вовсе не появился на футбольном поле.

«Ну, не я его убрал… Так бывает. Когда пришёл Ваноли, Шамар играл 7-8 игр, я выходил на 5-10 минут, это конкуренция. Надо просто работать и всё», - высказался Соболев, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата. От «Зенита» «красно-белые» отстают на одно очко. В следующем туре команды проведут очный поединок в Москве.