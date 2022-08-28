​Игнатьев – первый с 2006 года игрок «Локомотива» с хет-триком в матче РПЛ

В воскресенье «Локомотив» проводит домашний матч чемпионата России против «Оренбурга». Форвард Иван Игнатьев, который перебрался в ряды «железнодорожников» этим летом, смог оформить хет-трик за 19 минут игры.

Игнатьев стал первым за 16 лет игроком «Локомотива», которому удалось забить три гола в одном матче Российской премьер-лиги. До Игнатьева это удавалось ещё Дмитрию Лоськову – в 2006 году он забил четыре гола в поединке против «Рубина».

Следить за матчем чемпионата России между «Локомотивом» и «Оренбургом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.