​Соболев – о новичке «Спартака» Бальде: «Я за него в FIFA играл»

В пятницу было объявлено о пополнении в «Спартаке» - клуб подписал контракт с 27-летним форвардом Кейта Бальде. Нападающий «красно-белых» Александр Соболев высказался на тему конкуренции с сенегальцем.

«Во‑первых, не очень понимаю, он форвард или нет. Я за него ещё в FIFA играл, когда он в «Лацио» был. Он был быстрый, играл слева или справа», - высказался Соболев для «Матч ТВ».

Напомним, что Кейта Бальде заключил со «Спартаком» контракт, рассчитанный на три сезона. Сенегалец перебрался в московский клуб как свободный агент. Предыдущим его клубом был итальянский «Кальяри».

Добавим, что в субботу «Спартак» разгромил «Факел» на выезде – 4:1.