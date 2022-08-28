В начале недели было объявлено о том, что все акции «Спартака» теперь находятся в собственности компании «Лукойл». Леонид Федун продал свои акции и вышел из управления клубом. В ближайшее время в «Спартаке» будет выбран новый состав совета директоров, и клуб получит нового руководителя.

Телеграм-канал «Вы кого мне притащили?!» сообщает о разговорах в футбольных кругах, касающихся возможного прихода в «Спартак» Петра Жукова. Якобы Александр Жуков давно хочет пристроить своего сына в московский клуб. Пётр может стать руководителем «красно-белых» или войти в новый совет директоров.

Александр Жуков – бывший глава Олимпийского комитета России.