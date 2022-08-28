Виллиан Роша максимально близок к тому, чтобы пополнить ряды московского ЦСКА. «Армейцы» уже договорились о трансфере бразильского защитника с «Портимоненсе». Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал агент 27-летнего футболиста Игорь Кампеделли.

«Да, клубы договорились, в ближайшее время Виллиан будет в Москве», - высказался представитель игрока.

Виллиан Роша выступает на позиции центрального защитника, но может сыграть и в опорной зоне. Оценочная стоимость бразильского футболиста, согласно данным авторитетного transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро.