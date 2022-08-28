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​Итальянский журналист Пинна назвал идеальную роль для Бальде в «Спартаке» эксклюзив

 
28 Августа 2022 • 14:26 Комментировать

Журналист из Кальяри Роберто Пинна дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» о новичке «Спартака» Кейта Бальде. Как известно, прошлый сезон сенегальский форвард провёл как раз в «Кальяри».

- Как Кейта играл за «Кальяри»?

- Бальде начал очень хорошо в «Кальяри», забив несколько голов и отдав несколько голевых передач на Жоао Педро. Но в январе он отправился на Кубок африканских наций, который выиграл, а затем, когда вернулся, потерял место в стартовом составе. В последние месяцы он играл не очень хорошо, возможно, он уже держал в голове, что летом он будет в новой команде.

- Каким Бальде вам запомнился? Насколько он профессионал за пределами поля?

- Он игрок с сильной индивидуальностью и вне поля. Но он не так давно женился, у него двое маленьких детей, так что я думаю, что теперь он куда более мудрый и профессиональный.

- Где Кейта комфортнее играть, на ваш взгляд?

- Он идеально подходит на роль помощника для ударного форварда, но если надо, он может играть более широко, располагаться на краю атаки. Он очень универсален. Кроме того, Кейта умеет отлично выходить на замену и добавлять атакам агрессии.

- Вы верите, что у него может получиться в России?

- Я думаю, что ему нужен такой проект, как «Спартак». Где он точно будет уверен, что это его команда, а не временное место работы. Тогда он может почувствовать уверенность в себе и стать одним из лидеров в «Спартаке». А еще будет очень многое зависеть о того, как его семья освоится в Москве. Это действительно очень важно для любого игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кальяри Кейта Бальде
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