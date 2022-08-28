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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА нацелился на игрока из чемпионата Турции

 
28 Августа 2022 • 13:34 Комментировать

Турецкий защитник Фатих Аксой, выступающий у себя на родине за «Аланьяспор», имеет вариант продолжения карьеры в одном из топ-клубов Российской премьер-лиги. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Салим Манав.

Интерес к 24-летнему игроку оборонительного плана проявляет московский ЦСКА. По данным источника, «армейский» клуб предложил за сезонную аренду футболиста полмиллиона евро. По завершении срока договора ЦСКА будет готов купить Аксоя за 2,5 миллиона.

Фатих играет на позиции центрального защитника. В сезоне-2022/2023 он принял участие в трех поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Аланьяспор Трансферы футбола - лето 2022 Фатих Аксой
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