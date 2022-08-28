Селюк отреагировал на интерес «Челси» к Захаряну

На днях в российских СМИ появилась информация о возможном трансфере полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси». Своим мнением по этому поводу поделился футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Это престижно и шикарно. Супер, что у него есть предложение, но надо дважды подумать. Арсен может попробовать свои силы, потом в случае чего, может вернуться. Я думаю, ему ещe рановато», - передает слова Селюка Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что за трансфер Захаряна лондонский клуб может заплатить порядка 15 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Арсен провел шесть матчей, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.