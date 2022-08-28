Экс-игрок «Краснодара» усилит «Пари НН»

«Пари НН» близок к оформлению трансфера экс-футболиста «Краснодара» Ильи Жигулёва. Об этом стало известно журналистам «Матч ТВ».

Как сообщает источник, полузащитник уже прибыл в расположение команды из Нижнего Новгорода и участвует в тренировочном процессе. Инициатором подписания контракта с Жигулёвым является наставник «Пари НН» Михаил Галактионов.

Илья является воспитанником академии «Краснодара». За первую команду «быков» он провел 23 матча. После этого хавбек поиграл за «Милсами», «Тосно», «Урал», «Ростов» и «Заглембе».

После семи туров РПЛ «Пари НН» занимает 11-е место в таблице РПЛ.