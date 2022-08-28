Юран заявил о готовности вернуться к тренерской работе

Известный российский специалист Сергей Юран, недавно покинувший пост главного тренера подмосковных «Химок», заявил о готовности вернуться на тренерский мостик. По его словам, он сейчас рассматривает предложения.

«Я в процессе. Если будет что-то конкретное, то все узнаете. Готов ли я прямо сейчас вернуться к работе? Мне что, 80 лет? Да, я готов», - передает слова специалист «РБ Спорт».

Напомним, что об отставке Юрана с поста наставника «Химок» было объявлено 10 августа. Под его руководством команда набрала семь баллов. После увольнения специалиста подмосковный коллектив потерпел три поражения подряд.