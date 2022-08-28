Игрок «Спартака» может уехать в Израиль

Легионер московского «Спартака» Максимилиано Кофрие может покинуть Российскую премьер-лигу в текущее трансферное окно. Как стало известно Walla, у 25-летнего центрального защитника есть вариант трудоустройства в чемпионате Израиля. Заинтересованность в его трансфере проявляет «Маккаби» (Хайфа).

Стоит отметить, что трансферный рынок в Израиле будет функционировать до 28 сентября.

Максимилиано стал игроком «народной команды» в августе прошлого года. Защитник подписал со «Спартаком» контракт до окончания сезона-2024/2025.

В стартовавшем сезоне чемпионата России Кофрие провел всего один матч.