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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Спартака» может уехать в Израиль

 
28 Августа 2022 • 09:50 Комментировать

Легионер московского «Спартака» Максимилиано Кофрие может покинуть Российскую премьер-лигу в текущее трансферное окно. Как стало известно Walla, у 25-летнего центрального защитника есть вариант трудоустройства в чемпионате Израиля. Заинтересованность в его трансфере проявляет «Маккаби» (Хайфа).

Стоит отметить, что трансферный рынок в Израиле будет функционировать до 28 сентября.

Максимилиано стал игроком «народной команды» в августе прошлого года. Защитник подписал со «Спартаком» контракт до окончания сезона-2024/2025.

В стартовавшем сезоне чемпионата России Кофрие провел всего один матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Маккаби Хайфа Максимилиано Кофрие Трансферы футбола - лето 2022
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