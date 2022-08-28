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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера высказался об интересе «Челси» к Захаряну

 
28 Августа 2022 • 08:42 Комментировать

Итальянский футбольный тренер Массимо Каррера, выигрывавший с московским «Спартаком» чемпионат России, высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Никогда не видел его игру. В Англии футбол довольно интенсивный и требует хорошей физической формы. Я не знаю, подходит ли этот футболу Арсену», - передает слова Массимо «РБ Спорт».

На днях в СМИ появилась новость о желании «пенсионеров» подписать Захаряна. Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро. Лондонский гранд рассчитывает заключить с российским полузащитником контракт до 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Массимо Каррера Арсен Захарян
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