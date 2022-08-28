Стало известно, перейдёт ли Черышев в российский клуб

Российский хавбек Денис Черышев, ныне пребывающий в статусе свободного агента, до сих пор не определился с новым клубом. По сообщениям журналистов Metaratings.ru, игрок не смог договориться о переезде в РПЛ и теперь рассмотрит варианты продолжения карьеры в чемпионате Турции. Также интерес к нему есть на Ближнем Востоке.

Черышев является воспитанником футбольной академии мадридского «Реала». Он всю свою карьеру провел на Пиренеях. Последним клубом полузащитника была «Валенсия», которую он покинул этим летом.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Денис провел 17 матчей за «летучих мышей», в которых отметился одной результативной передачей.