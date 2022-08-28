«Торпедо» нацелилось на трансфер португальского футболиста

Столичное «Торпедо» может усилить состав команды португальским защитником Педру Амаролом, выступающим у себя на родине за «Риу Аве». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Педро да Кунья.

«Автозаводцы» уже сделали официальное предложение португальской стороне по трансферу Аморала. Аутсайдер Премьер-лиги готов приобрести игрока за 125 тысяч евро. Если «Риу Аве» примет предложение, «Торпедо» обязуется выплатить всю сумму до 30 сентября. Пока же португальский клуб никак не ответил на запрос российской стороны.

По итогам шести туров Российской премьер-лиги «Торпедо» набрало всего один балл и располагается на последнем месте в турнирной таблице.