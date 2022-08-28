Овечкин отреагировал на новость о трансфере Захаряна в «Челси»

Звездный российский хоккеист Александр Овечкин, который играет в НХЛ за клуб «Вашингтон», отреагировал на новость о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Не знаю точной информации. Но мне бы хотелось, чтобы он заиграл в «Челси», если это правда. Чем выше, тем лучше», - приводит слова Александра Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что руководство английского гранда готово предложить за трансфер Захаряна 15 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 чемпионата России хавбек провел шесть матчей, забил гол и сделал две результативные передачи. Его контракт с «бело-голубыми» рассчитан до 2024 года.