​У Норманна три варианта: два в Москве, один в Европе

Полузащитник Матиас Норманн до конца лета может сменить «Ростов» на другой клуб. Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», у 26-летнего норвежца имеется три варианта продолжения карьеры. Приоритетным для Норманна является вариант с «Андерлехтом», поскольку футболист хотел бы выступать в Европе.

Если же с «Андерлехтом» не сложится, то тогда Матиас Норманн переключится на варианты в Москве. Интерес к футболисту проявляют «Локомотив» и «Динамо».

В сезоне 2022/2023 Матиас Норманн ещё не играл. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают норвежского футболиста в 10 миллионов евро.