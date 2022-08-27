​В «Спартаке» высказались о ситуации Урунова

Дмитрий Зеленов, являющийся руководителем пресс-службы «Спартака», высказался о ситуации полузащитника Остона Урунова.

По словам Зеленова, которые приводит на своих страницах sport24, Урунов пока остаётся игроком «Спартака». Ситуация 21-летнего хавбека пока что никак не поменялась.

Напомним, что в средине августа Евгений Мележиков, занимающий пост генерального директора «Спартака», говорил о планах обсудить с Остоном Уруновым расторжение контракта. В клубе на полузащитника не рассчитывают.

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