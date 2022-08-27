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​Трансфер Бальде был согласован с Абаскалем

 
27 Августа 2022 • 16:43 Комментировать

В пятницу «Спартак» порадовал армию своих болельщиков новостью о подписании Кейта Бальде – с 27-летним форвардом из Сенегала был подписан трёхлетний контракт. Дмитрий Зеленов, который в московском клубе руководит пресс-службой, высказался об этом трансфере.

«У нас есть селекционный отдел, который даёт свои кандидатуры. Кандидатура Кейта устроила главного тренера, это был полностью согласованный трансфер», - высказался Зеленов, слова которого приводит sport24.

Напомним, что Кейта Бальде прошлый сезон провёл в итальянском «Кальяри», после чего он оказался в статусе свободного агента.

В субботу «Спартак» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Факела». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кейта Бальде Дмитрий Зеленов Гильермо Абаскаль
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