​Бальде: «Теперь моя очередь творить историю в России»

Новичок «Спартака» Кейта Бальде подчеркнул свои высокие амбиции после трансфера в московский клуб. В интервью пресс-службе «красно-белых» у Бальде спросили о принципиальных соперниках команды в лице ЦСКА и «Зенита», а также об экс-представителях этих клубов, с которыми сенегалец пересекался ранее.

«Теперь моя очередь творить историю в России и проявить себя в «Спартаке». Я хочу отплатить клубу за то, что они поверили в меня. С Головиным мы хорошо общались в «Монако», он отличный парень. Спаллетти тоже сильный тренер. Но всё это в прошлом. Теперь мои мысли о «Спартаке». Я хочу забивать в каждом матче, хочу, чтобы команда завоёвывала титулы», - сказал Бальде.

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.