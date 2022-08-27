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​Новичок «Спартака» Бальде вспомнил, как играл на «Открытие Арене»

 
27 Августа 2022 • 15:58 Комментировать

Новобранец «Спартака» Кейта Бальде вспомнил, как ранее он уже выходил на футбольное поле «Открытие Арены».

«Я играл здесь на чемпионате мира 2018 года. Это был матч сборной Сенегала против Польши. Мы выиграли со счётом 2:1, так что воспоминания самые приятные и невероятные», - высказался Бальде, давая своё первое интервью в качестве футболиста «красно-белых». Видео было опубликовано на клубном канале москвичей в YouTube. 

Напомним, что Кейта Бальде будет играть за «Спартак» под номером 9. Сенегальский нападающий заключил с московским клубом трудовое соглашение, рассчитанное на три сезона.  

В субботу «Спартак» проведёт гостевой матч чемпионата России против «Факела». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Открытие Арена Кейта Бальде
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