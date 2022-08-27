​Черевченко не собирается возвращаться в «Химки»

После ухода Сергея Юрана и прихода на тренерский мостик Николая Писарева «Химки» провели в чемпионате России три матча. В каждом из них команда проигрывала, общий счёт – 2:10. Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет «Химок», дал понять, что Писарев в скором времени может быть отправлен в отставку. В таком случае клубу снова придётся играть тренера.

Игорь Черевченко, который ранее работал в «Химках» на протяжении двух периодов, снова возвращаться в клуб не собирается.

«Моё возвращение в «Химки» исключено. Из руководства клуба со мной никто не связывался. В любом случае, обратно я не пойду», - высказался Черевченко, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».