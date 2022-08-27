Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский, проходивший сборы с ленинградским «Зенитом», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный трансфер полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в лондонский «Челси».

- Если Захаряна действительно приглашают в «Челси», то пусть переходит, конечно. Просто так на него глаз не положили бы. Такой шанс предоставляется раз в жизни, а кому-то вообще не предоставляется. Может, Захарян сядет в «Челси» на лавку, как Миранчук в «Аталанте», но надо пробовать. Глядишь, окрепнет там физически и попадёт в основной состав. Поиграть в АПЛ – это мечта всей жизни. И надо держать себя в руках, не допускать лишних эмоций, не спорить с судьями, а то можно звёздную болезнь схватить.

В субботу, 27 августа, Арсен Захарян принимает участие в матче седьмого тура чемпионата России «Пари НН» – «Динамо». Текстовый онлайн этой встречи доступен на LiveResult.Ru.